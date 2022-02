Guerra Ucraina, ipotesi esclusione Russia da Swift: “la decisione dipende da Italia e Germania”

24 Febbraio 2022 20:56

La Gran Bretagna insiste, ma i Paesi europei pensano che dovrebbe esserci più tempo di coordinamento su questo tema

Dopo la Germania, anche l’Italia si oppone all’esclusione della Russia dallo Swift (il sistema per le transazioni bancarie internazionali). Nel pomeriggio, il cancelliere tedesco Olaf Scholz si era già detto contrario rispetto a quanto prospetta dalla Gran Bretagna. Funzionari dell’UE riferiscono infatti che Boris Johnson sta spingendo per questa pesante sanzione, ma i Paesi europei pensano che dovrebbe esserci più tempo di coordinamento su questo tema. A questo punto la Germania e l’Italia restano i principali oppositori. La “chiave per la decisione” dipende da loro.