Guerra Ucraina, la Turchia spinge per la pace: Erdogan pronto a fare da mediatore fra Putin e Zelensky

27 Febbraio 2022 11:36

Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, si è detto pronto a fare da mediatore fra Russia e Ucraina per far cessare il conflitto

Quarto giorno di guerra, all’orizzonte non sembra esserci neanche l’ombra di un accordo di pace. In molti si sono proposti per fare da mediatori fra Russia e Ucraina, fin qui senza ottenere il successo sperato. Adesso anche la Turchia, che in passato ha spesso strizzato l’occhio a Mosca, chiede pace. Il capo della comunicazione della presidenza turca, Fahrettin Altun, ha dichiarato che il dittatore turco Recep Tayyip Erdogan si sarebbe proposto di mediare fra Putin e Zelensky al fine di ottenere un cessate il fuoco.

Altun ha aggiunto che “la Turchia sta facendo tutto il possibile per giungere a una fine del conflitto in corso” e ha chiesto alle parti coinvolte di “giungere a una posizione comune” che permetta di mediare. Sulla scia delle parole espresse da Altun si è subito affiancato il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin, che ha chiesto alla Russia di ascoltare il rinnovato appello al dialogo lanciato da Ankara. Nelle ultime ore si è anche parlato della possibilità che Istanbul possa ospitare un vertice fra Russia e Ucraina che favorisca la pace.