25 Febbraio 2022 19:11

Le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del Consiglio Affari Esteri sul tema del conflitto ucraino e delle sanzioni pesanti contro la Russia

“Questa guerra può destabilizzare tutto il continente ed è per questo che qui a Bruxelles tutti compatti hanno votati un pacchetto di sanzioni molto dure, non solo nei confronti di Putin e Lavrov, che sono stati listati, ma nei confronti di banche, imprese di Stato, interi settori economici”. Sono le parole del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine del Consiglio Affari Esteri. “Questo è un altro passo per isolare diplomaticamente e politicamente la Russia”.