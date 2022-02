Guerra Ucraina, gli hacker di Anonymous contro la Russia: cyberattacco al sito del Cremlino

25 Febbraio 2022 11:04

Gli hacker di Anonymous sferrano alcuni cyberattacchi contro la Russia: offline il sito del Cremlino, del governo russo e della Duma

“Il collettivo Anonymous è ufficialmente in cyber guerra con il governo russo“. È il messaggio pubblicato su Twitter dal movimento internazionale di hacktivismo che ha hackerato il sito dell’emittente Russia Today. Il famoso gruppo di hacker ha deciso di scendere nel cyber-campo della guerra fra Russia e Ucraina schierandosi contro Putin e Mosca. Azioni di disturbo, effettuate contro i siti d’informazione e i principali siti governativi. Nella notte, Anonymous ha anche sferrato alcuni attacchi al sito del Cremlino, del governo russo e della Duma. In questo momento tutto sembra essere tornato a funzionare. “Grazie per il supporto agli Ucraini. Siamo uniti“, si legge in un altro tweet.