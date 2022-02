Guerra Ucraina: “colpite anche le basi militari delle grandi città, non lo avevamo previsto”

24 Febbraio 2022 12:31

Le parole e lo stupore di Victoria Vovychenko, giornalista e docente dell’università di Kiev Borys Grinchenko, sugli attacchi russi alle basi militari delle grandi città

“Come analisti avevamo previsto l’attacco nel Donbass dopo il 23 febbraio, ma nessuno avrebbe pensato che colpissero anche le infrastrutture militari nelle altre grandi città, come la Capitale”. C’è grande paura in Ucraina dopo l’attacco di questa notte che ha dato difatti il via ai bombardamenti. Victoria Vovychenko, giornalista e docente dell’università di Kiev Borys Grinchenko, si dice sorpresa dell’attacco alle basi militari delle grandi città. “Sono state attaccate tutte le basi militari nei pressi di tutte le grandi città ucraine, cioè quelle con più di 500mila abitanti e questo in ogni parte del Paese. Sono state colpite addirittura le basi che si trovano nell’Ovest, che non si pensava finissero sotto attacco“, ha detto.