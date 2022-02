Guerra Ucraina, struggente appello di Zelensky alla Bielorussia: “non siete Russia! Guardate negli occhi i vostri bambini, i nostri stanno morendo”

27 Febbraio 2022 11:53

Volodymyr Zelensky lancia un appello alla Bielorussia in occasione del referendum che consentirebbe alla Russia di dispiegare armamenti nucleari sul territorio: il presidente ucraino invita a non piegarsi alle richieste di Mosca

“Gli attacchi della Russia alla popolazione civile e alle infrastrutture hanno le caratteristiche di un genocidio e meritano un tribunale internazionale“. Si è espresso così Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, durante il quarto giorno di guerra. Zelensky si è rivolto, successivamente, ai cittadini della Bielorussia, alleata di Mosca, in occasione del referendum che oggi dovrà approvare o meno gli emendamenti costituzionali coi quali si consentirebbe alla Russia di dispiegare armamenti nucleari in Bielorussia.

Zelensky ha invitato a essere “Bielorussia e non Russia“, a mantenere la propria identità e a non partecipare alla distruzione che Mosca vuole operare. “Nella guerra che si sta combattendo, non siete dalla stessa parte nostra. Purtroppo. Dal vostro territorio le truppe della Federazione Russa lanciano missili sull’Ucraina. – ha dichiarato il presidente ucraino in un videomessaggio – I nostri bambini vengono uccisi dal vostro territorio, le nostre case vengono distrutte e stanno cercando di distruggere ogni cosa che è stata costruita nei decenni, non solo da noi, ma dai nostri padri e nonni. E tutto questo rappresenta anche un referendum de facto per voi bielorussi. Decidete chi siete. Decidete chi essere. Come guarderete negli occhi i vostri bambini, come vi guarderete negli occhi l’uno con l’altro e i vostri vicini. E i vostri vicini siamo noi. Siamo ucraini. Siate Bielorussia, non Russia! State facendo questa scelta adesso. Oggi“.