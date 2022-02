Guerra Ucraina, cittadini terrorizzati: la metropolitana di Kharkiv diventa luogo di rifugio [VIDEO]

I bombardamenti fanno paura in Ucraina. E’ quanto si può comprendere dal video in cui vengono riprese centinaia di persone, tra cui molte donne e bambini, che si sono rifugiate all’interno di una stazione della metropolitana a Kharkiv mentre in città si sentono esplosioni provocate dagli aerei russi.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, #Ukraine as explosions are heard in the city. @washingtonpost pic.twitter.com/ZddeHqlMvU

— Salwan Georges (@salwangeorges) February 24, 2022