Guerra in Ucraina, affondano le borse europee: Milano (-3,9%) torna sui livelli di luglio, tracollo Mosca

24 Febbraio 2022 12:17

Il rublo scende sui minimi storici a 86 sul dollaro

Le Borse europee precipitano con l’invasione della Russia in Ucraina. A Piazza Affari l’indice principale Ftse Mib crolla del 3,9% e scivola a 24.947 punti, tornando sui livelli di luglio 2021. Nessun titolo del listino principale si salva dalla pioggia di vendite, maglia nera per quei titoli maggiormente esposti verso la Russia: Unicredit -8,3% Pirelli -8,1% Buzzi Unicem -7,4%. Bilancio in profondo rosso anche per Francoforte (-3,9%), Parigi (-3,8%) e Londra (-2,9%).

Tracollo peggiore della sua storia per la Borsa di Mosca, che aveva sospeso in avvio le contrattazioni: l’indice Rts in dollari segna un ribasso del 32%, il Moex in rubli del 27%, dopo essere precipitato del 45%, mentre il rublo scende sui minimi storici a 86 sul dollaro. La Banca centrale russa ha vietato le vendite allo scoperto sulle azioni del mercato domestico.