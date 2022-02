Guerra in Ucraina, Luttwak: “Putin cadrà, sta giocando alla roulette”

25 Febbraio 2022 23:24

“In Ucraina i russi sono destinati ad inciampare“. E’ quanto afferma il politologo americano Edward Luttwak. “Vladimir Putin –sostiene- si è imbarcato in un’avventura su larga scala senza mezzi e credo che alla fine cadrà. E’ stato un bravo giocatore di poker, ma ora sta giocando alla roulette”. Secondo Luttwak “Mosca ha invaso un Paese più grande della Francia con un numero bassissimo di truppe, quasi irrisorio, parliamo di 120mila truppe”. Per il politologo, molte zone dell’Ucraina non saranno controllate affatto dai russi e, anzi, gruppi di soldati “finiranno per cadere vittime delle imboscate degli ucraini”. “Ci sarà forte resistenza contro i russi – rimarca Luttwak – per questo credo che l’intera invasione di Putin sia avventuristica”. “Putin – evidenza- sta ripetendo da settimane due bugie: la prima è che doveva intervenire per fermare il genocidio nel Donbass. La seconda mega-balla è che se l’Ucraina entrasse nella Nato il giorno dopo ci sarebbero missili nucleari in territorio ucraino puntati contro Mosca, ma tutti sanno che questo tipo di missili si installa il più lontano possibile dagli obiettivi per evitare sabotaggi. In Italia solo gente a livello di Grillo può pensare qualcosa del genere, ma nessun rappresentante di un partito serio”, conclude.