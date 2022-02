Guerra in Ucraina, missili contro Kiev: l’Italia appoggia l’esclusione della Russia dallo Swift [LIVE]

26 Febbraio 2022 19:52

L’esercito di Putin sta provando ad entrare nella Capitale. Il presidente ucraino Zelenski rifiuta l’offerta di aiuto degli Usa per lasciare il Paese

Kiev è sotto l’assedio delle forze armate russe. L’esercito ucraino afferma di aver respinto un attacco su una delle principali arterie della Capitale. “Stiamo fermando l’orda nel miglior modo possibile: la città è sotto il controllo delle forze armate ucraine e dei nostri cittadini”, affermano dal Consiglio di sicurezza dell’Ucraina. In queste ore un missile ha centrato un palazzo: ci sarebbero dei feriti, tra cui due bambini. Gravi perdite anche per Mosca: distrutti diversi caccia e carri armati. Il presidente Zelenski rifiuta l’offerta di aiuto degli Usa per lasciare il Paese: “mi servono munizioni non un passaggio. Non ho intenzione di lasciare l’Ucraina”. E poi ha rivolto un appello alla popolazione: “difendete Kiev”.

Intanto, la Cina si è astenuta in Consiglio di sicurezza Onu sulla bozza di risoluzione contro “l’aggressione della Russia all’Ucraina”, bloccata dal veto di Mosca. Putin e Lavrov nel mirino delle ultime sanzioni internazionali, ma secondo quanto commentato dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, “nessuno dei due ha conti né in Gran Bretagna, né altrove all’estero”. Lo riporta la Tass, in riferimento alle sanzioni annunciate contro il presidente e il ministro degli Esteri della Russia da Regno Unito, Ue e Usa.

Dubbi invece sull’esclusione di Mosca dal sistema Swift: alcune delle maggiori banche di Wall Street lo sconsigliano, ma oltre all’Ue anche gli Usa stanno valutando la misura. I principali oppositori sino a ieri erano la Germania e l’Italia, ma adesso la situazione potrebbe cambiare.

Ucraina, Zelensky: “con Draghi ogni cosa a posto”

“Oggi ho parlato con i leader degli Stati amici dell’Ucraina. Uno straordinario risultato è stato raggiunto nelle relazioni con l’Italia. Questo è veramente un nuovo capitolo per i nostri Paesi. La conversazione con il primo ministro Draghi ha messo ogni cosa a posto”. Lo ha dichiarato in un nuovo video-messaggio il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

L’Ucraina fa saltare i collegamenti ferroviari con la Russia

Per impedire alle forze di invasione russe di usare le ferrovie per far entrare rifornimenti e rinforzi in Ucraina, l’esercito ucraino ha fatto saltare la rete ferroviaria che collega l’Ucraina alla Russia.

Ucraina: l’Osce evacua il suo personale

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha iniziato a evacuare il suo staff dal territorio controllato dalle forze di Kiev, portandolo in Moldavia.

La Russia chiude lo spazio aereo alla Romania

La Russia ha chiuso il suo spazio aereo per gli aerei di linea della Romania “a causa di decisioni ostili da parte delle autorità rumene”, ha detto l’agenzia federale russa dell’aviazione Rosaviatsiya.

Ucraina, GB: “avanzata russa rallenta, incontra resistenza”

“L’avanzata delle forze russe in Ucraina si è temporaneamente rallentata probabilmente a causa di gravi difficoltà logistiche e la forte resistenza ucraina”. Lo sostiene il ministero della Difesa della Gran Bretagna.

Ucraina: “non abbiamo rifiutato i negoziati: Mosca propone ultimatum inaccettabili”

L’Ucraina non ha rifiutato di negoziare con Mosca, perché la Russia aveva stabilito “condizioni inaccettabili”. Lo ha chiarito l’ufficio della presidenza Ucraina, sottolineando che Kiev “è pronta a incontrarsi ma senza ultimatum”.

Cremlino: “Putin aveva ordinato stop, guerra ripresa dopo rifiuto di negoziare”

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha reso noto che Vladimir Putin aveva ordinato uno stop temporaneo della geurra in Ucraina per negoziare con Kiev, ma le ostilità sarebbero riprese dopo il rifiuto degli ucraini.

Ucraina fissa il coprifuoco dalle 17:00 alle 8:00: chi lo violerà sarà trattato come nemico

Vitalii Klitschko, sindaco di Kiev, ha annunciato il coprifuoco nella capitale dell’Ucraina dalle 17:00 alle 8:00 “per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti“. In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. “Tutti i civili che saranno trovati in strada – conclude – saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico“.

Salvini: “Russia fuori da Swift? L’Italia rischia il blackout”

Salvini frena sulla volontà dell’Italia di appoggia l’esclusione della Russia dallo Swift: “bisogna valutare tutto fino in fondo, perché se impedisci pagamenti tra banche noi non abbiamo più il gas. Per fermare la guerra vale tutto e tutti i mezzi necessari vanno messi in campo, ma un conto è bloccare i patrimoni degli oligarchi, dei politici e dei guerrafondai. Se sospendiamo i pagamenti l’Italia rimane senza gas e poi bisogna correre ai ripari. Detto questo, Draghi è il presidente del Consiglio, ha il nostro sostegno, decida“.

Kiev: 15 km coda profughi verso Romania

Continua l’esodo di rifugiati ucraini verso la frontiera con la Romania. Nella notte, secondo le tv locali, al valico di Porubne-Siret si registrava una coda lunga 15 chilometri. Il ministro degli Esteri di Bucarest ha invitato a usare anche altri valichi. Oggi è prevista una nuova ondata di arrivi. Secondo i media, molti uomini accompagnano mogli e figli al confine e tornano indietro per combattere contro i russi. Molti arrivano a piedi dalle località limitrofe. Intanto in Polonia sono già arrivati 100 mila ucraini.

Zelensky-Draghi, malinteso chiarito: l’Italia appoggerà l’Ucraina e non si opporrà all’esclusione della Russia dallo Swift

Da Palazzo Chigi fanno sapere che Draghi “ha telefonato oggi al Presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell’Italia di fronte all’attacco della Federazione Russa. Il Presidente Zelensky ha confermato il chiarimento totale del malinteso di comunicazioni avvenuto ieri e ha ringraziato il Presidente Draghi per il suo sostegno e per la forte vicinanza e amicizia tra i due popoli“. L’Italia non solo si impegnerà a dare supporto all’Ucraina, ma appoggerà anche l’eventuale decisione di escludere la Russia dallo Swift.

Soldato si fa esplodere bloccando l’avanzata dei tank russi: è un eroe per l’Ucraina

Vitaly Skakun Volodymyrovych, soldato ucraino di stanza nella regione di Kherson, è il nuovo eroe del popolo ucraino. L’uomo si era offerto volontario per piazzare alcune cariche esplosive sul ponte di Henichesk che collega Crimea e Russia, al fine di bloccare l’avanzata dei tank nemici. Una volta piazzate le bombe, il soldato si è reso conto di non avere più tempo per mettersi in salvo: se lo avesse fatto, i carri armati sarebbe riusciti a passare prima dell’esplosione. Dunque la decisione di sacrificare la sua stessa vita nell’esplosione che ha rallentato enormemente i russi. In Ucraina è un eroe e riceverà un riconoscimento militare postumo.

La censura della Russia: vietato ai media di parlare di vittime civili

La Russia opera una forte censura in merito alle informazioni riguardanti la guerra in Ucraina. Secondo l’agenzia Bloomberg, l’authority russa che sovraintende ai media ha chiesto a 10 organi di informazioni indipendenti di rimuovere resoconti di vittime civili e attacchi alle città da parte dell’esercito di Mosca in Ucraina. Nel mirino i report che contengono “informazioni inaccurate circa il bombardamento di città ucraine e la morte di civili come risultato delle azioni delle forze russe” e ha avvertito che l’accesso agli stessi verrà impedito nel caso in cui il materiale non venisse rimosso.

La Polonia rifiuta di giocare la partita dei Playoff per i Mondiali in Qatar contro la Russia

La federazione calcistica della Polonia ha comunicato ufficialmente che non giocherà contro la Russia nella gara valida per i Playoff che mettono in palio il pass per i Mondiali del Qatar. La decisione è stata presa dopo l’aggressione militare in Ucraina. La FIFA non si è ancora espressa in merito. Lewandowski: “non possiamo fingere che non stia accadendo nulla“.

Zelensky: “sentito Draghi, è favorevole a escludere la Russia dallo Swift”

“Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l’uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L’Ucraina deve entrare a far parte dell’Ue“. Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Zelensky.

Il messaggio di Kiev al mondo: “sopravvissuti un’altra notte, fermate i criminali russi”

Kiev “è sopravvissuta” per un’altra notte. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, esortando tutti i paesi del mondo a fermare i criminali russi: “Kiev, la nostra splendida e pacifica città, è sopravvissuta un’altra notte agli attacchi delle forze di terra russe, dei missili. Uno di questi ha colpito un appartamento residenziale a Kiev. Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, imporre un embargo petrolifero, rovinare la sua economia. Fermate i criminali di guerra russi!“.