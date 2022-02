Guerra in Ucraina, carri armati russi invadono Kiev: ancora missili sulla città, “centinaia di morti e feriti” [DIRETTA]

25 Febbraio 2022 11:29

La Russia ha invaso l’Ucraina: secondo giorno di guerra, centinaia di morti e feriti

Inizia la seconda giornata di combattimenti in Ucraina, dove, nella giornata di ieri, è iniziata l’invasione russa, dopo il riconoscimento da parte di Putin delle repubbliche indipendenti del Donbass. Ieri è stata una giornata terribile caratterizzata da feroci combattimenti che hanno provocato numerosi morti e feriti. Si combatte a 30 chilometri da Kiev, dove il secondo aeroporto della capitale sarebbe già nelle mani dei russi. Ferma reazione della comunità internazionale, degli Usa e dell’Unione europea, con il Consiglio che ha approvato un secondo pacchetto di sanzioni.

Ucraina: la guardia nazionale prende posizione

I combattenti della Guardia Nazionale ucraina prendono posizioni nel centro di Kiev contro l’avanzata dei russi nella Capitale dell’Ucraina.

La Russia: “riconosciamo Zelensky presidente. Bene dichiarazioni su neutralità”

La Russia sostiene di voler continuare a riconoscere Volodymyr Zelensky come legittimo presidente dell’Ucraina smentendo che ci sia alcuna “Kill List”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

I russi penetrano nei sobborghi di Kiev

Mezzi corazzati dell’esercito russo sono entrati alla periferia di Kiev. Il presidente ucraino Zelensky denuncia: “sono sulla Kill List, mi cercano per uccidere me e la mia famiglia”.

Carri armati russi invadono Kiev

Carri armati dell’unità Z dell’esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città a Kiev

L’esercito russo a 10 chilometri dal centro di Kiev

“Le forze russe sono entrate nel distretto di Obolon a Kiev, dove l’esercito ucraino le sta attualmente combattendo”. Lo riporta il Kyiv Post su Twitter aggiungendo che il ministero della Difesa “chiede ai residenti di non uscire di casa e di preparare molotov”.

Gentiloni: “pronti a discutere nuove sanzioni”

“Un pacchetto di sanzioni e ulteriori misure saranno discusse”. Cosi il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni a margine dell’Eurogruppo a Parigi. “La legge della forza non deve prevalere sul diritto. Putin punta a dividere l’Ue e noi dobbiamo reagire uniti”.

Ucraina, Zelensky: “rafforzare le sanzioni”

“Le sanzioni devono essere ulteriormente rafforzate”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un tweet. “Oggi l’Ucraina ha più che mai bisogno del supporto dei partner. Chiediamo una reazione efficace alla Federazione Russa”, conclude.

Putin contro i britannici

La Russia chiude il suo spazio aereo a tutti gli aerei britannici.

L’esercito russo vicino a Kiev

Le forze russe entrate in Ucraina dalla Bielorussia sarebbero a circa 20 miglia (32 km) da Kiev: lo riporta la CNN citando fonti dell’amministrazione americana. L’obiettivo sarebbe quello di circondare la città per rovesciare poi il governo ucraino.

Le sirene di avvertimento hanno risuonato nuovamente nella capitale intorno alle 07:30 (le 06:30 in Italia), mentre le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei rifugi antiaerei: lo riporta il Kyiv Independent. Kiev è stata colpita da “un orribile attacco missilistico“: lo ha denunciato in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba: “L’ultima volta che la nostra capitale ha sperimentato qualcosa del genere è stato nel 1941, quando è stata attaccata dalla Germania nazista. L’Ucraina sconfisse il male e lo sconfiggeremo anche questa volta. Fermare Putin. Isolare la Russia, tagliare tutti i rapporti“.

Zelensky: “almeno 137 le vittime ucraine del primo giorno di guerra”

Secondo il presidente dell’Ucraina sarebbero 137 le vittime ucraine del primo giorno di guerra

Ucraina, Di Maio: “Occidente ha cercato la pace, Putin preparava la guerra”

“Mentre l’Occidente nelle ultime settimane ha provato a costruire la pace, Putin stava preparando la guerra“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Porta a Porta, aggiungendo che è il momento di sanzioni forti e massicce perché “mostrarsi deboli in questo momento non è nel nostro interesse, sarebbe come far capire a quel signore che può fare quello che vuole”.

Ucraina: Zelensky firma decreto per mobilitazione generale

Il presidente Zelensky ha firmato il decreto per la mobilitazione generale. Lo riporta l’agenzia Tass che cita il documento postato sul sito ufficiale del presidente ucraino. Il decreto n.69/22, stabilisce una “mobilitazione generale” a causa “dell’aggressione militare” per “garantire la difesa dello Stato”.