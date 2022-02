Guerra Ucraina, Putin pronto a giocarsi la carta del nucleare: Zelensky accetta la pace di Gomel? [LIVE]

27 Febbraio 2022 22:20

Il racconto in diretta del quarto giorno di guerra fra Russia e Ucraina: Mosca continua la “larga offensiva”, ma propone a Kiev accordi di pace in Bielorussia

Kiev resiste al quarto giorno di guerra. Sembra tramontare l’ipotesi che la Russia possa chiudere un “conflitto lampo”, vista la strenua resistenza degli ucraini. Mosca continua però nella sua “larga offensiva“: nella notte un missile russo ha colpito un palazzo di 9 piani a Kharkiv uccidendo una donna, distrutto anche un gasdotto nella città. Nella capitale Kiev è stato colpito un deposito di rifiuti radioattivi. I civili morti finora sarebbero almeno 64, secondo l’Onu, circa 200 secondo il Governo ucraino. Mosca propone un accordo di pace in Bielorussia, l’Ucraina è pronta a trattare però non a Gomel e rifiuta l’ultimatum russo.

“Kiev circondata”, poi il sindaco smentisce

“Kiev circondata”, poi il sindaco fa marcia indietro e denuncia “la manipolazione e la bugia delle informazioni contenute in un’intervista precedente”.

Ucraina, Di Maio: “1.900 italiani bloccati a Kiev”

“In questo momento non può evacuare nessuno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Che tempo che fa”, ricordando che ci sono 100 italiani in ambasciata a Kiev e 1.900 in tutta l’Ucraina.

Ucraina, Borrell: “Più di metà delle riserve della banca centrale russa sarà congelata”

“È stato raggiunto un accordo per escludere da Swift un certo numero di banche russe, paralizzare gli asset della Banca centrale europea. Circa la metà delle riserve finanziarie della Banca centrale europea sarà congelata grazie a questa misura. Perchè sono depositate in banche di Paesi G7. E questo colpirà molto il sistema finanziaria della Russia”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

Ucraina, il Sindaco di Kiev: “la città è circondata”

“Kiev è circondata ed è ormai impossibile un’ulteriore evacuazione di civili”. Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vladimir Klitchko, secondo quanto riporta la Cnn.

Ucraina, Zelensky: “non credo molto ai negoziati ma proviamo”

“Lo dirò con franchezza: non credo molto all’esito di questo incontro, ma proviamoci“. Lo afferma nel video alla nazione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi ai colloqui tra la delegazione russa e quella ucraina in Bielorussia.

Ucraina, Evgeny Yenin: “i colloqui si terranno domani”

I colloqui tra le delegazioni russa e ucraina si svolgeranno domani mattina. Lo ha detto il vice ministro dell’Interno ucraino Evgeny Yenin, secondo quanto riporta Cnn.

Ucraina, Kuleba: “Esito colloqui può essere la pace, ma non sarà la resa”

“Non c’è niente di male nel parlare e se il risultato è la pace sarà la benvenuta. Ma non ci arrenderemo, non capitoleremo, non cederemo neanche un centimetro del nostro territorio. Non è questo l’obiettivo della nostra lotta”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parlando dei negoziati tra le delegazioni di Mosca e Kiev

Putin mette in allerta le forze di deterrenza nucleare dell’esercito russo

“Gli alti funzionari dei principali Paesi della Nato consentono anche dichiarazioni aggressive contro il nostro Paese, pertanto ordino al ministro della Difesa e al capo di Stato maggiore della Difesa di trasferire le forze di deterrenza dell’Esercito russo in una speciale modalità di combattimento“, ha affermato Putin.

Zelensky cambia idea: accettato un accordo di pace con la Russia a Gomel

Secondo fonti bielorusse, una delegazione ucraina sarebbe pronta a viaggiare verso Gomel per trattare la pace con la Russia.

Bielorussia: “a causa delle sanzioni Europee la Russia userà il nucleare”

La Bielorussia mette in guardia l’Europa: a causa delle sanzioni inflitte, la Russia userà il nucleare. “In una situazione come questa dovremmo essere consapevoli che ci sono tali sanzioni. – spiega il presidente Lukashenko – Si parla tanto di settore bancario, gas, petrolio, Swift. E’ peggio della guerra. La Russia viene spinta verso una Terza Guerra Mondiale. Dovremmo essere molto riservati e stare alla larga da essa. Perché la guerra nucleare è la fine di tutto“.

Italia chiude spazio aereo alla Russia

L’Italia chiude lo spazio aereo alla Russia. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

Ambasciata Ucraina: “anche la Bielorussia pronta ad attaccarci”

“Secondo i media bielorussi, forze armate bielorusse si imbarcano su aerei per un’operazione militare speciale in Ucraina. Stanno preparando un assalto aereo. Ciò significa che la Bielorussia ha dato l’inizio all’invasione dell’Ucraina. Luoghi di atterraggio sono: direzione Kyiv e Zhytomyr“. Si legge in un Twitter dell’Ambasciata Ucraina a Roma.

L’ultimatum di Mosca: “entro le 13:00 l’Ucraina deve accettare negoziati di pace”

La Russia offre un accordo di pace all’Ucraina, trattative da svolgersi a Gomel, importante città della Bielorussia, alleata di Mosca. Da Kiev deve arrivare una risposta entro le ore 13:00 italiane, le 15:00 ora locale. Lo ha detto alla stampa il capo della delegazione russa a Gomel, l’aiutante presidenziale Vladimir Medinsky. “Proponiamo con calma quanto segue: fino alle 15 continuiamo ad essere qui e aspettiamo la risposta della parte ucraina a conferma della propria decisione di avviare trattative a Gomel. Non appena riceveremo questa conferma, incontreremo i nostri colleghi nelle trattative. Siamo a favore della pace. In caso di rifiuto di negoziare, tutta la responsabilità dello spargimento di sangue sarà dalla parte ucraina“.

Germania, cancellerie Scholz: “siamo al fianco degli ucraini, dalla parte giusta della storia”

“Al fianco dell’Ucraina siamo dalla parte giusta della storia“. Lo ha detto Olaf Scholz al Bundestag. “Dobbiamo sostenere l’Ucraina in questa situazione disperata“. “Gli ucraini combattono per la libertà e la democrazia, per valori che noi condividiamo. Ieri abbiamo deciso la consegna delle armi all’Ucraina. All’aggressione di Putin non poteva esserci altra risposta“, ha concluso.

Secondo Kiev i russi hanno perso 4300 soldati e 146 carri armati

La Russia ha perso circa 4.300 soldati e 146 carri armati dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato la vice ministra della Difesa di Kiev Hanna Malyar, aggiungendo che sarebbero stati abbattuti anche 27 aerei e 26 elicotteri di Mosca.

Zelensky lancia un appello alla Bielorussia: “siate Bielorussia, non Russia. Stop al referendum sul nucleare”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello al popolo bielorusso in occasione del referendum per approvare o meno gli emendamenti costituzionali coi quali si consentirebbe alla Russia di dispiegare armamenti nucleari in Bielorussia. “Nella guerra che si sta combattendo, non siete dalla stessa parte nostra. Purtroppo. Dal vostro territorio le truppe della Federazione Russa lanciano missili sull’Ucraina. I nostri bambini vengono uccisi dal vostro territorio, le nostre case vengono distrutte e stanno cercando di distruggere ogni cosa che è stata costruita nei decenni, non solo da noi, ma dai nostri padri e nonni. E tutto questo rappresenta anche un referendum de facto per voi bielorussi. Decidete chi siete. Decidete chi essere. Come guarderete negli occhi i vostri bambini, come vi guarderete negli occhi l’uno con l’altro e i vostri vicini. E i vostri vicini siamo noi. Siamo ucraini. Siate Bielorussia, non Russia! State facendo questa scelta adesso. Oggi” ha detto Zelensky nel videomessaggio.

Missile russo colpisce area residenziale Kiev

Attacco missilistico russo nell’area residenziale Vyhurivschyna-Troyeschyna, nel distretto di Desniansky della capitale Kiev. “Un attacco insensato e crudele sull’area residenziale di Kiev, Troyeschyna. Dovrete rispondere per tutto questo!” ha scritto su Telegram il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko. Immagini sui social network mostrano come il missile abbia colpito il cortile di un edificio abitativo, distruggendo numerosi veicoli parcheggiati.

L’Ucraina rifiuta negoziati in Bielorussia

L’Ucraina si è detta pronta ai negoziati con Mosca, ma non il Bielorussia. Il presidente Zelensky: “vogliamo questo incontro, vogliamo che la guerra finisca. Varsavia, Bratislava, Budaspest, Istanbul, Baku. Le abbiamo proposte tutte ai russi. Sì, e qualsiasi altra città di un Paese che non ci lancia missili contro ci andrebbe bene“.

Kiev sotto attacco, colpito deposito di petrolio ed edificio residenziale

Missili russi avrebbero colpito un deposito di petrolio a Vasylkiv, a circa 40 km a Sud di Kiev. Il sindaco Natalia Balasynovych ha parlato di possibile disastro ambientale a causa dei fumi tossici che sta sprigionando l’area, attualmente in fiamme. A Bucha, sobborgo di Kiev, è stato colpito un edificio residenziale di 9 piani durante un raid aereo russo. Lo rende noto il ‘Kiev Independent’, spiegando che non si conosce il numero delle vittime. Il giornale spiega che ”sono in corso pesanti combattimenti a Bucha, a circa 30 chilometri da Kiev”.

Kiev, colpito deposito di smaltimento rifiuti radioattivi

Altra notte di paura per Kiev. Missili russi avrebbero colpito un sito di smaltimento di rifiuti radioattivi in Ucraina. Lo scrive su Facebook l’Ispettorato statale per la regolamentazione nucleare spiegando che alle 01:20 locali “a seguito del bombardamento di massa di Kiev con tutti i tipi di armi antiaeree e missilistiche a disposizione della Federazione Russa, i missili hanno colpito il sito di smaltimento delle scorie radioattive della filiale di Kiev dell’impresa statale specializzata ‘Radon'”. Dato che l’attacco russo è ancora in corso, “al momento non è possibile valutare l’entità della distruzione”. Nella nota si legge che ”le telecamere di sorveglianza hanno registrato la caduta dei missili. La valutazione della situazione delle radiazioni sarà effettuata da dispositivi portatili dopo la conclusione delle riprese’‘. In base a una ‘‘valutazione preliminare non vi sono minacce radioattive per le persone al di fuori della zona di protezione sanitaria”.