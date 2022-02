Guerra in Ucraina, il papà di Maria Antonietta Rositani: “occorre zittire i potenti del mondo e portarli all’amore per la vita”

25 Febbraio 2022 15:28

Guerra in Ucraina, il padre di Maria Antonietta Rositani: “la guerra come la Mafia e la violenza è una brutta bestia, lo diceva a noi figli sempre il mio papà”

“Un attimo di tempo da ricordare domani ai nostri figli, a chi verrà dopo di noi. Un attimo di riflessione con la dolce e brava Laura Efrichian, buona amica di tutti che da sempre accanto agli ultimi della terra, combatte per dare una vita più serena a chi soffre le ingiustizie di questo strano e ingordo mondo. La guerra come la Mafia e la violenza è una brutta bestia, lo diceva a noi figli sempre il mio papà. “Lui, che aveva combattuto una guerra da Italiano”, è quanto afferma Carlo Rositani, padre di Maria Antonietta. “Occorre zittire i potenti del mondo e portarli all’amore per la vita – sottolinea – . Come se non bastasse, dopo una pandemia globale, ora una guerra ci minaccia! Non si è già sofferto abbastanza? E tu ancora combatti nei tribunali per una giustizia così palese! Qualche volta penso che siamo arrivati alla fine del mondo, c’è troppo odio, troppa cattiveria, i latini dicevano ‘homo homini lupus”: gli uomini sono i nemici di altri uomini! E noi lo vediamo e lo leggiamo ogni giorno! Coraggio Carlo, hai ancora tanta forza, difendi tua figlia ed hai ragione! ‘Io ti sono vicina con il pensiero e con le preghiere. La pace sia con te e ti indichi la strada giusta!’, è quanto affermava Laura Efrikian”.

“Dal cuore grazie Laura. Le tue parole mi hanno commosso e le vorrei divulgare al mondo dei buoni affinché chi cuore non ha incominci a capire che nel mondo siamo tutti fratelli e sorelle al di là di religioni colori di pelle e di nazionalità ed è inutile e immorale, cara Laura, fare guerre per il solo gusto di offendere ed uccidere per avere sulla terra “Potere” La guerra come la violenza e la Mafia “uccide”, distrugge famiglie, rade il territorio, bombarda palazzi, sparge sangue innocente sulle strade e sui corridoi della vita tra il silenzio e la paura delle tante mura domestiche. Sì, cara Laura, non smetto di combattere affinché altre donne figlie non debbano mai più soffrire le stesse pene di mia figlia. È una vergogna che uno Stato non pensi ai suoi figli, vittime della cattiveria di altri uomini della terra. Con stima e gratitudine condivido le tue parole“, conclude Carlo Rositani.