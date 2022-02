25 Febbraio 2022 19:56

Guerra in Ucraina, il generale Tricarico contro Nato e Usa: “sono stati moltiplicatori di tensioni. Gli ucraini sono stati incoraggiati in ogni modo a far parte dell’Alleanza. E questi sono i risultati”

In un colloquio con l’AGI il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa, è durissimo con Nato e Usa: “nell’accelerazione della crisi Ucraina-Russia ha avuto un ruolo non secondario il segretario generale della Nato Stoltenberg e il suo ispiratore, gli Stati Uniti“. “Stoltenberg doveva astenersi da una parte ‘attiva’ in questa vicenda – continua Tricarico – doveva restare in silenzio o parlare solo dopo aver consultato gli alleati, manifestando legittima preoccupazione e basta. Invece la sua loquacità, la sua assertività, la sua sicumera e la sua rigidità rispetto alle richieste di Putin che, intendiamoci, non sono nè di oggi nè di ieri ma dell’altro ieri, hanno fatto da moltiplicatore della tensione”. “Putin – conclude il generale – si è trovato di fronte una barriera, giorno dopo giorno più robusta, mentre l’Ucraina ha creduto di aver trovato un porto sicuro in cui rifugiarsi laddove invece la Nato non avrebbe mai potuto intervenire. L’Ucraina e’ stata incoraggiata in ogni modo a far parte dell’Alleanza. E questi sono i risultati”, conclude.