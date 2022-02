26 Febbraio 2022 14:51

Guerra in Ucraina, Guerini: “da domani l’Italia potenzierà la propria presenza in Romania, passeranno da 4 ad 8 gli Eurofighter impegnati”

“Nell’ambito del rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza, da domani l’Italia potenzierà la propria presenza in Romania raddoppiando il numero dei velivoli Eurofighter già operanti nell’attività di airpolicing. Ulteriori 4 aeroplani verranno inviati nella base di Mihail Kogălniceanu di Costanza”. Lo afferma in una nota il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. ”L’Italia – ha concluso il Ministro – sta contribuendo con rapidità e convinzione alle decisioni prese in ambito Nato, e ieri il governo ha approvato una serie di significative misure che prevedono il rafforzamento della postura militare sul fianco est a seguito dell’inaccettabile e ingiustificata aggressione della Russia all’Ucraina”.