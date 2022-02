Guerra in Ucraina, gli USA: “da Putin inaccettabile escalation”

27 Febbraio 2022 16:22

Armi nucleari, gli USA: “non stiamo minacciando Mosca, da Putin inaccettabile escalation”

L’invasione della Russia in Ucraina si fa sempre più cruenta seppur si fanno avanti speranze di pace grazie all’inizio di negoziati. Vladimir Putin ha chiesto di porre in stato di allerta speciale il sistema di deterrenza russa, che comprende anche l’arsenale nucleare, “sulla base di minacce inesistenti“. Lo ha riferito la Casa Bianca, spiegando che “né gli Stati Uniti né la Nato stanno minacciando Mosca”. L’ordine di Putin di mettere in stato d’allerta le forze di deterrenza russe, comprese quelle nucleari, “fa parte di uno schema di minacce costruite e che non esistono, volte a giustificare l’aggressione”, affermano dalla Casa Bianca.