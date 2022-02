Guerra in Ucraina, nella notte esplosioni a Kiev e Kharkiv. In corso i colloqui tra i due Paesi [AGGIORNAMENTI LIVE]

28 Febbraio 2022 16:36

Guerra Russia-Ucraina: le delegazioni si stanno incontrando al confine ucraino-bielorusso. Zelensky: le prossime ore saranno cruciali

Mentre prosegue per il quinto giorno l’invasione russa e Putin ha messo in stato d’allerta il sistema difensivo nucleare si apre una trattativa per la pace: le parti si incontreranno al confine tra Ucraina e Bielorussia. Non a caso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le prossime 24 ore saranno cruciali per il destino del suo Paese.

Putin a Macron: “Accordo solo se Kiev diventa neutrale”

“Un accordo con l’Ucraina sarà possibile solo dopo la smilitarizzazione e de-nazificazione di Kiev, “quando avrà assunto uno status neutrale”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con Emmanuel Macron. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass.

Putin: “Occidente è impero delle bugie”

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito l’Occidente un “impero delle bugie”. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti

Ucraina: negoziati ancora in corso dopo una breve pausa

I negoziati tra le delegazioni russa e ucraina nella regione di Gomel in Bielorussia, sono ancora in corso, ripresi dopo una pausa. E’ quanto hanno riferito Ria Novosti e la tv Rossiya24, smentendo quanto affermato poco prima da un consigliere del ministero dell’Interno di Kiev secondo il quale erano conclusi.

Ucraina: “decine di morti civili a Kharkiv”

“Decine di civili sono stati uccisi e centinaia di altri feriti durante i pesanti bombardamenti russi della città di Kharkiv, nell’Ucraina orientale”. Lo rende noto su Facebook Anton Herashchenko, consigliere del ministro degli Interni di Kiev.

Guerra in Ucraina, anche Abramovic si trova in Bielorussia

Roman Abramovic si trova in Bielorussia per fornire il suo sostegno ai negoziati per un cessate il fuoco tra i delegati russi e ucraini. Lo riporta il Jerusalem Post. “Gli ucraini hanno chiesto ad Abramovic di aiutarli a portare avanti i colloqui e lui è giunto in Bielorussia per partecipare alla discussione“, scrive la testata israeliana.

Russia: “armi dall’Unione Europea avranno conseguenze a lungo termine”

“La consegna di armi e munizioni all’Ucraina da parte dell’Ue diventerà un fattore estremamente pericoloso, che può avere conseguenze pericolose a lungo termine”, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Iniziati i colloqui tra Russia e Ucraina

Sarebbero iniziati i colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa. Lo riferisce, citato dalla Reuters, il consigliere del presidente Zelensky Mykhailo Podolyak

L’Ucraina chiede il ritiro delle truppe e cessate il fuoco

L’Ucraina chiede “il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe”. E’ quanto afferma una dichiarazione della presidenza ucraina

Ucraina, Zelensky chiede immediata ammissione all’Unione Europea

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, ha chiesto l’ammissione immediata dell’Ucraina all’Unione Europea attraverso la nuova procedura accelerata e semplificata.

Ucraina: alle 10 italiane l’inizio dei colloqui

Sarebbe previsto tra pochi minuti, alle 12 ora di Mosca, le 10 in Italia, l’inizio dei colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Lo riporta l’agenzia russa Tass.

Michel: “l’Ucraina nella Ue? Una discussione che dovrà essere affrontata”

Il presidente del Consiglio europeo è tornato sul tema dell’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea, evocato in un’intervista dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “E’ una discussione che a un certo punto dovrà essere affrontata”, ha dichiarato.

L’agenzia Tass: tra un’ora e mezza l’avvio dei colloqui a Gomel

La delegazione ucraina è attesa a Gomel, in Bielorussia, per l’avvio dei colloqui con Mosca tra un’ora e mezza o due ore. Lo annuncia il capo negoziatore russo citato dall’agenzia Tass.

L’esercito russo: “la popolazione di Kiev può lasciare la città”

L’esercito russo ha fatto sapere che i residenti di Kiev possono lasciare in sicurezza la capitale percorrendo la strada per Vasylkiv. La città si trova a una quarantina di chilometri a Sud-ovest della capitale dell’Ucraina.