17 Febbraio 2022 11:48

Green pass: le parole di Giovanni Toti, presidente della Liguria

“Non sono vessatorio nei confronti di chi non si vaccina. Quando potremo permettercelo torniamo alle libertà totali, siamo in democrazia e certe norme sono sostenibili solo in uno stato di emergenza che le giustifichi“. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Liguria e co-fondatore di Coraggio Italia, parlando a RaiNews24 dell’ipotesi di alleggerimento delle norme sul Green pass.