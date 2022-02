Green pass, Serritella (M5S) contro Ricciardi: “inaccettabile che tecnico detti la linea politica”

14 Febbraio 2022 13:32

Green pass, le parole del deputato M5S Davide Serritella contro Ricciardi

“Stamane, in un’intervista rilasciata a Repubblica, il consulente del Cts Walter Ricciardi afferma che, secondo lui, il Green pass e l’obbligo vaccinale devono rimanere per tutto il 2022. Il fatto che un consulente tecnico vada in tv e sui giornali a dettare la linea politica lo trovo inaccettabile. Prendo in maniera netta le distanze da tali affermazioni e ribadisco che con la fine dello stato d’emergenza, con oltre il 90% di vaccinati, oltre 10 milioni di guariti, con la curva dei contagi in rapida discesa, dal 1 aprile dobbiamo togliere tutte le restrizioni“. Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Davide Serritella. “Le attività devono poter tornare ad esercitare nel pieno delle loro funzioni e al massimo delle loro capacità senza che tutto ciò sia subordinato all’utilizzo del certificato verde. Fermo restando l’utilizzo delle ffp2 all’interno dei luoghi chiusi e/o particolarmente affollati, nonché per l’utilizzo dei trasporti pubblici locali o a lunga percorrenza“, aggiunge.

“Intanto sempre oggi nel mondo reale, non quello che descrive il consulente del Cts, succede questo. Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano dichiara: ‘La vaccinazione contro Covid-19 ha dato degli ottimi risultati. Ma al di là del confermare tale evidenza, io credo che oggi, con un numero di non vaccinati ormai veramente limitato, dal punto di vista dell’ordine sociale’ far scattare in questa fase l’obbligo di Super Green pass sul lavoro per gli over 50 sia ‘forse una forzatura‘”, scrive ancora Serritella. Che aggiunge: “Tar ferma sospensione militari che non hanno adempiuto a obbligo pronuncia collegiale ci sarà poi il 16 marzo, intanto devono riavere stipendio” e ancora “Green pass: Garante infanzia Liguria, includere bimbi in sport Appello a Vezzali per i più piccoli senza certificazione verde”, riporta il parlamentare Cinquestelle. Che porta altri esempi: “Covid: Germania revocherà 20 marzo maggior parte restrizioni – Il governo tedesco revochera’ il 20 marzo gran parte delle restrizioni legate al Covid-19, alla luce del calo dei contagi‘”. E conclude: “Diversi paesi in Europa e nel mondo stanno tornando alla normalità e noi dobbiamo fare altrettanto, concentrandoci a risolvere i problemi dei cittadini, in primis il caro bollette e non continuare a complicare la vita sociale degli italiani“.