Green Pass, la conferma dal Governo: “allentamento graduale, a partire dalle attività all’aperto”

28 Febbraio 2022 12:59

Green Pass: le parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa

“In queste settimane ci stiamo confrontando al Governo per arrivare ad un cronoprogramma dell’allentamento delle misure restrittive in essere, tra cui ovviamente anche l’utilizzo del green pass. Si inizierà con un graduale allentamento, partendo dai luoghi all’aperto. In alcune realtà trasformando il green pass rafforzato in green pass base, in modo da tornare alla normalità per gradi“. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine della visita all’Istituto zooprofilattico di Legnaro (PD).

Il sottosegretario ha poi aggiunto: “L’obbligo vaccinale per gli over 50 è in vigore fino al 15 di giugno, valuteremo cosa fare successivamente basandoci sui dati. Ci auguriamo che il nuovo vaccino Novovax possa sensibilizzare e convincere qualche cittadino che non si è ancora vaccinato, a vaccinarsi. Se il nostro Paese è in una situazione migliore e positiva è perché oltre il 90% dei cittadini ha compreso come il vaccino sia l’unica via d’uscita da questa pandemia“.