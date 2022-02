Quirinale, Cunial esclusa perché senza Green Pass: Procura del Tribunale Penale Internazionale protocolla la denuncia

1 Febbraio 2022 21:45

Il deputato ha sporto denuncia contro Roberto Fico e le Autorità italiane che non le hanno consentito l’accesso al Parlamento in occasione delle votazioni per il Presidente della Repubblica

“La Procura del Tribunale Penale Internazionale ha preso in carico ufficialmente la mia denuncia contro Roberto Fico e le Autorità italiane che non mi hanno consentito l’accesso al Parlamento. All’atto ho altresì aggiunto i gravi fatti che da due anni avvengono nel nostro Paese e che opprimono i cittadini italiani attraverso norme restrittive e costrittive, in contrasto con i regolamenti europei e le stesse leggi nazionali”. Lo afferma in una nota il deputato del gruppo misto Sara Cunial, portavoce eletta democraticamente dal popolo italiano ma escluso dalle aule parlamentari perché senza Green Pass.

“Come hanno dimostrato anche le recenti norme, e come ormai è stata ampiamente documentato a livello scientifico e riconosciuto anche a livello politico in molti Paesi, il green pass, lungi dall’avere valore sanitario, è di fatto strumento di certificazione dell’ubbidienza, non della salute, di una persona – continua Cunial – anche per questo non può ritenersi requisito limitativo all’esercizio di voto di un parlamentare, a maggior ragione nel corso dell’elezione del Presidente della Repubblica, il garante per eccellenza dello Stato di Diritto. Con la mia esclusione è stata estromessa tutta quella parte di elettorato che mi ha eletta e che oggi, come me, si rifiuta di utilizzare un pass per vedere riconosciuti i propri diritti. In Italia oggi vige uno stato di apartheid e di perenne discriminazione – aggiunge – . Quello che più temo, e che ho denunciato anche a livello internazionale, va oltre la perdita dei diritti di una minoranza ma riguarda altresì la gravissima violenza e persecuzione di questi cittadini, me compresa, da parte dalle autorità italiane e dalle forze dell’ordine”.

“Ora, finalmente, qualcuno inizierà a indagare sui fatti denunciati perseguendo i responsabili – prosegue Cunial – . L’intervento della Procura Internazionale potrà infatti essere ispettivo o addirittura di rinvio a giudizio delle autorità coinvolte, in quanto, ai sensi dei trattati internazionali, nessuno può considerarsi coperto da immunità parlamentare o di Governo o diplomatica – conclude Cunial – . Vista l’inerzia della magistratura italiana, che in questi mesi è rimasta a guardare le decisioni di un governo liberticida, senza muovere un dito, adire alle magistrature internazionali al fine di garantire finalmente giustizia in Italia, è un dovere nei confronti di tutti quei cittadini vessati, umiliati e perseguitati, del popolo italiano tutto e della nostra Democrazia”.