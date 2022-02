Green pass, Acquaroli: “ideato con il 70% dei vaccinati, ora è diverso”

14 Febbraio 2022 13:37

Green pass: la posizione del presidente delle Marche, Francesco Acquaroli

“Bisogna distinguere l’importanza della vaccinazione dalla democrazia e da una serie di regole che, da luglio dello scorso anno, sono cambiate repentinamente e ci hanno creato una confusione enorme, oltre che un danno economico“. Il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha ribadito, ospite a Skytg24, la sua posizione sul Green pass. “Ricordo che quando il Green pass è stato ideato eravamo intorno al 70% di vaccinati con la prima dose – ha detto il governatore delle Marche -, ora siamo intorno al 90%. Credo che rasserenare questo rapporto, possa essere uno strumento utile, anche di riconciliazione, nella popolazione. Ma soprattutto, serve il superamento di un livello burocratico che condiziona, in maniera molto negativa, l’andamento economico delle piccole attività commerciali”. “Mi spiace ‘denunciarlo’, ma quando usciamo dagli uffici della Regione la sera o torniamo a casa dai nostri appuntamenti – ha concluso Acquaroli – sembra di vedere il lockdown, come accadeva nei giorni della prima, seconda e terza ondata. Di fatto, per le strade non gira più nessuno. Si sta creando un clima che rischia di portare, a livello economico, un danno molto pesante“.