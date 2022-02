Covid, svolta in Gran Breatagna: entro fine mese stop a quarantena anche per i positivi

9 Febbraio 2022 15:25

La Gran Bretagna apre all’eliminazione della quarantena per i positivi al Covid: l’annuncio di Boris Johnson che spera di attuare le nuove misure entro fine mese

In Gran Bretagna i dati relativi alla discesa della curva dei contagi permette di guardare al futuro con maggiore ottimismo, già nel breve termine. Le normative attualmente in vigore per contenere la diffusione del Covid-19 nel Regno Unito dovrebbero scadere il 24 marzo, ma Boris Johnson si è detto convinto di un ulteriore allentamento delle misure restrittive già per la fine del mese di febbraio, dunque con circa un mese di anticipo. Il primi ministro britannico ha aperto anche alla possibilità di eliminare la quarantena per chi risulta positivo al Covid, spiegando che ”se continua il trend incoraggiante dei dati a cui stiamo assistendo, prevedo che saremo in grado di togliere le ultime restrizioni, compreso l’obbligo di quarantena se risulti positivo al test, con un mese di anticipo”.