GOM di Reggio Calabria, Cisl e Nursind chiedono lo scorrimento delle graduatorie e la stabilizzazione di tutto il personale che ne ha maturato i requisiti

11 Febbraio 2022 20:26

“Ogni tanto improvvisamente, sul G.O.M. di Reggio Calabria arriva una scarica di fango che senza tanti problemi denigra e insozza l’operato dei Lavoratori. A parlare di ‘ndrangheta nella Sanità, come di mala gestione, di mala politica, ci si “azzecca” sempre, tutto “gratis” nessun rischio di smentita, urla attacchi, moralismi, lezioni di legalità, tutto apparentemente utile, in realtà inutile o forse dannoso per l’immagine di una realtà dove le “vittime” sono sempre gli onesti lavoratori e i “carnefici” non vengono mai identificati“. E’ quanto scrivono in una nota Vincenzo Marrari per il Nursind, Giovanni Calogero per la Cisl Medici, Giuseppe Rubino per la Cisl Fp. “Il problema -proseguono- sta proprio nella responsabilità e la capacità di indicare i Responsabili della mala gestione, gli ‘ndranghetisti, i politici corrotti, i dipendenti infedeli e i furbi della situazione. Se si ha contezza di tutte queste condizioni è “obbligo” sporgere le specifiche denunce all’Autorità Competente, in caso contrario è “responsabile” evitare di infangare tutto e tutti, senza sortire alcun effetto se non quello di “distruggere” quel poco di fiducia rimasta nei Cittadini bisognevoli di cure. Quanto detto ai danni del Grande Ospedale Metropolitano nei giorni scorsi, è gravissimo, e, se corrisponde al vero, non può continuare ad essere mantenuto: emergerebbero gravi responsabilità o allarmi altrettanto pericolosi. L’impegno della CISL FP, della CISL Medici e del Nursind è quello di verificare, e, nell’eventualità di riscontri suscettibili di denuncia, di intervenire in modo specifico e nelle Sedi appropriate. Converrebbe “urlare” di meno e considerare che la Magistratura e la Prefettura vanno interessate a “favore” di Cittadini e Lavoratori della Sanità, non “nominate contro” per destare interesse in qualche lettore non adeguatamente informato. Basterebbe incanalare tutte le energie nella tutela dei Lavoratori del Grande Ospedale Metropolitano, Struttura presa di mira da molti interessi ma nello stesso tempo, baluardo di sicurezza e tutela della salute di una considerevole Popolazione, con un numero di Operatori non adeguato alle esigenze dell’Utenza ed una “sofferenza” che durante la fase pandemica si è ulteriormente aggravata, poggiando ancora più peso sulle spalle del personale Medico e del Comparto tutto. Gesti che minano il grande operato che tutta la categoria Sanitaria dai Medici agli infermieri al personale OSS, tecnico ed amministrativo con grande sacrificio e professionalità, che sotto le direttive del Commissario Straordinario dott. Salvatore M. Costarella stanno cercando di ridare dignità ad un Azienda da tanto tempo abbandonata. Tanti sono i reparti che oggi hanno riacquistato la dignità che meritano, arduo è l’impegno del Commissario Straordinario che con tutto il suo staff quotidianamente affronta i cronici ed atavici problemi dell’Azienda Ospedaliera, come quello importantissimo della carenza di personale, con risultati che iniziano a vedersi. Senza contare, perché è sotto gli occhi di tutti, la straordinaria risposta del G.O.M., con a capo il medesimo dr. Costarella, alla pandemia. Emergenza che ha gravemente inciso su un’organizzazione già strutturalmente carente”. Le Organizzazioni Sindacali CISL FP, della CISL Medici e del Nursind chiedono “un impegno maggiore per lo scorrimento delle graduatorie nonché la stabilizzazione di tutto il personale che ne ha maturato i requisiti. Per cercare di recuperare l’atavico problema e trovare le migliori soluzione per il G.O.M. di Reggio Calabria”.