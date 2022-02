Reggina-Pisa: ruba palla, ne salta uno, si accentra e mette dentro. La FOTOSEQUENZA del gol di Jeremy Menez

27 Febbraio 2022 20:10

La fotosequenza del gol di Jeremy Menez che questo pomeriggio ha deciso Reggina-Pisa

I gol cominciano a diventare frequenti. E non solo quelli. Roberto Stellone, oltre ai meriti per aver risollevato una squadra in netta difficoltà, la Reggina ovviamente, è riuscito a “riprendere” Jeremy Menez, definito il miglior acquisto di gennaio da parte della società. Oggi, contro il Pisa, una delle migliori (forse la migliore) prestazione da quando è in riva allo Stretto. In avvio è già ispiratissimo, si vede. Viene dietro a prendersi il pallone, gioca di prima, tenta la giocata (e gli riesce quasi sempre), manda al bar Toure, e poi fa gol. Ruba il pallone in area avversaria, salta un avversario, poi si accentra, ne mette a sedere un altro e batte Nicolas quasi a porta vuota. E, fino alla sua uscita dal campo (con tanto di standing ovation del Granillo), fa accademia. Si è sempre detto che i giocatori come lui pecchino di discontinuità. Ma quando sono in giornata non ce n’è per nessuno. E quando lui parte dall’inizio, la Reggina non perde quasi mai. In alto le immagini con la FOTOSEQUENZA della rete che ha deciso il match di questo pomeriggio.