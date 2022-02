Reggio Calabria si attiva per aiutare l’Ucraina, il plauso di Falcomatà: “la città dimostra di stare sempre dalla parte dell’accoglienza e della solidarietà”

28 Febbraio 2022 16:43

Il Sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà si è complimentato coi tanti reggini che in queste ore si stanno mobilitando per la raccolta fondi verso i profughi ucraini, colpiti dalla guerra

Anche Reggio Calabria ha deciso di attivarsi in maniera concreta per aiutare la comunità ucraina, vittima da giorni degli attacchi della Russia. Attraverso la Chiesa ortodossa di San Paolo dei Greci è stata infatti organizzata una raccolta di farmaci, abiti ed alimenti per aiutare i profughi. Un plauso per l’iniziativa è arrivato anche da parte del Sindaco sospeso della città dello Stretto, Giuseppe Falcomatà: “La nostra Reggio dimostra ancora una volta di stare sempre dalla parte della cooperazione, della solidarietà e dell’accoglienza – ha scritto sui social – Grazie ai tanti reggini che in queste ore stanno contribuendo a raccogliere viveri, vestiti, pannolini e medicine da inviare al popolo ucraino colpito da questa ennesima assurda guerra. Il vostro cuore, il nostro cuore, ancora una volta, come è sempre stato, arriverà li dove c’è bisogno. Grazie”.