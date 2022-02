Giovane accoltellato a Reggio Calabria, Don Zampaglione: “cresce egoismo e violenza, qual è il ruolo dei genitori?”

24 Febbraio 2022 12:07

Don Zampaglione è voluto intervenire in merito all’ultima vicenda accaduta a Reggio Calabria, riguardante un giovane accoltellato qualche sera fa a Piazza Camagna, in pieno centro

Don Giovanni Zampaglione, Sacerdote ed educatore di tantissimi giovani, è voluto intervenire dopo l’ultimo episodio accaduto tra giovanissimi a Reggio Calabria, dove un giovane è stato accoltellato qualche sera fa a Piazza Camagna, in pieno centro. “In questi ultimi tempi – il pensiero del prete – è sempre più diffusa la convinzione che la nostra società attraversi una profonda crisi di valori. È una convinzione che purtroppo ha fondamenta. Viviamo nell’era della comunicazione e della globalizzazione, che porta i giovani ad essere sempre più uguali, ad avere gli stessi gusti, a condividere opinioni, obiettivi e valori modellati dalla musica, dai film e dalla televisione, la quale spesso trasmette programmi tutt’altro che educativi”.

“I valori familiari – prosegue Don Zampaglione – sono andati persi, come quelli dell’amicizia, della società. Ognuno pensa a se stesso e le virtù vengono sempre più spesso abbandonate. E ovunque cresce la violenza immotivata, l’egoismo, il dolore. Ultimamente a Reggio Calabria è stato accoltellato un minore durante una rissa. Ma ci rendiamo conto del mondo che stiamo costruendo? I genitori che ruolo hanno nell’educazione di questi ragazzi? Gli educatori che rapporto hanno con loro? Hanno una presenza reale nelle loro vite? Siamo noi tutti a dover aiutare soprattutto i più giovani, a indicare cammino in primo luogo di convivenza civile, di rifiuto della violenza. Anche in contesti a volte molto difficili, socialmente e culturalmente. Amare Dio è anche questo: aiutare chi si è smarrito, chi ha sbagliato, chi ha bisogno”, ha concluso.