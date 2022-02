Giorno del ricordo, il Presidente del Consiglio Regionale Mancuso: “tragedia delle foibe parte della storia italiana, non va dimenticata”

10 Febbraio 2022 12:08

Il pensiero del Presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso in memoria della tragedia delle foibe, parte della storia italiana che non va dimenticata

“E’ parte della psicologia positiva di cui c’è un forte bisogno per costruire un futuro di crescita condivisa, rinnovare nel ‘Giorno del Ricordo’ istituito con legge nel 2004 grazie a una maggioranza trasversale e alla mobilitazione delle massime istituzioni dello Stato, la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe che è parte integrante della storia comune nazionale. Accantonati gli effetti strumentali della memoria negata per troppo tempo su quei drammatici avvenimenti e la logica perversa delle memorie divisive – sostiene il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso -, è più che opportuno ribadire, a partire dalle Istituzioni ad ogni livello e in particolare dalle scuole di ogni ordine e grado, la contrarietà incondizionata verso ogni odio etnico e verso ogni forma di nazionalismi e totalitarismi cruenti e oppressivi“.