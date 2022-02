La giornalista reggina Manuela Iatì asfalta Mussolini e Pregliasco su Rete4: “non critico il vaccino ma il Green Pass, avete creato un clima d’odio nel Paese”

17 Febbraio 2022 16:12

E’ scontro in tv su vaccini e Green Pass tra Iatì e Gibilisco con Mussolini e Pregliasco

“La scelta su questi vaccini deve essere assolutamente libera, in quanto sono dei farmaci ancora in una fase sperimentale per quanto riguarda i ragazzi”. Ad affermarlo è la giornalista reggina Manuela Iatì nel corso del programma ‘Controcorrente’ condotto da Veronica Gentili e in onda su Rete4. “Ci sono giornalisti che buttano sempre lì in mezzo il tema della sperimentazione o che banalizzano sul Covid”, risponde in modo provocatorio il dott. Fabrizio Pregliasco, riferendosi ovviamente all’ex inviata di Sky.

All’attacco passa poi Alessandra Mussolini, prendendo le difese di Pregliasco, insultato dai no-vax tramite messaggi privati: “ormai non vanno più nemmeno nelle piazze perché hanno paura di contagiarsi, sono bravi a parlare ed insultare, ma poi nel concreto ‘bla bla bla’”. “Io credo che in realtà la paura di contagiarsi sia esclusivamente dei vaccinati, lo dimostra l’impennata dei tamponi prima di Natale – risponde Iatì – . Anche noi prima di entrare in questo studio dobbiamo esibire il tampone negativo. Chiedere ad una persona se è vaccinata o meno serve solo ad affibbiare un’etichetta per poi eventualmente esporre la propria opinione. Io non discuto il vaccino e la sua efficacia, ma non mi trovo d’accordo con le falsità che propinate da un anno servite ad alimentare il clima di odio”,