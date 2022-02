Da Reggio Calabria a Londra, al fianco di Briatore: il maestro Giorgio Rizzo protagonista del “Crazy pizza” [FOTO]

22 Febbraio 2022 15:10

“Mi ritengo orgoglioso di far parte dello staff dei Crazy pizza di Briatore, e soprattutto di essere fiero dell’idea dell’imprenditore di riportare lo spinning acrobatico nei suoi nuovi locali”, fa sapere il reggino Giorgio Rizzo

Lo “spinning pizza” è nato in Italia, ma presto ha conquistato anche Londra. Un tipo di marketing che sta riscuotendo successo, tanto che da lì tornerà in Italia spinto dall’entusiasmo incontenibile dei clienti affezionati dei locali di Flavio Briatore. E’ accaduto così che Giorgio Riggio da Reggio Calabria, già pluricampione mondiale e icona del mondo pizza, ha portato all’apertura del primo “Crazy pizza” londinese di Marylebone. Molto apprezzato il suo spettacolo di spinning acrobatico, cavallo di battaglia della sua carriere in giro per il mondo. Accompagnato da musica italiana, sorrisi e acrobazie invidiabili, Giorgio Riggio è ambasciatore della pizza italiana nel mondo, ed anche a Londra è un vero idolo degli amanti della pizza tricolore. “Mi ritengo orgoglioso di far parte dello staff dei Crazy pizza di Briatore, e soprattutto di essere fiero dell’idea dell’imprenditore di riportare lo spinning acrobatico nei suoi nuovi locali”, fa sapere Giorgio.

L’arte del pizzaiolo è ormai dal 2017 tra le tradizioni del “patrimonio immateriale” dell’Unesco ed il reggino Riggio ha scalato negli anni tutte le classifiche delle competizioni internazionali fermandosi negli ultimi dieci anni in Gran Bretagna. Dopo Montecarlo e Porto Cervo, Briatore ha voluto mettere un’altra bandierina in Italia, a Roma, dove in via Veneto non ha voluto rinunciare allo spettacolo acrobatico, interpretato dal giovane pizzaiolo Valentino Rotaru, preparato a Londra proprio dal noto maestro calabrese. Presto una nuova apertura a Milano e chissà se, nel cuore del quartiere Brera, ad esibirsi per l’inaugurazione sarà il maestro Giorgio Riggio da Reggio Calabria.