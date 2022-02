L’attacco di Giorgia Meloni: “usano vaccino di mia figlia per distogliere l’attenzione dal caro bollette”

11 Febbraio 2022 11:38

Giorgia Meloni taglia corto sulla questione vaccinale della figlia: la leader di Fratelli d’Italia invita a porre l’attenzione sui reali problemi del Paese

Giorgia Meloni al centro dell’attenzione mediatica dopo l’annuncio di non voler vaccinare la figlia contro il Covid. La leader di Fratelli d’Italia respinge le critiche e invita a far luce sui veri problemi dell’Italia, come il caro del grano che “porterà all’aumento del pane” e sul caro bollette. “Sono 5 giorni che tutta la stampa italiana parla della Meloni che vaccina o non vaccina sua figlia – ha dichiarato la Meloni – Non è un tema che esattamente appassiona gli italiani, che invece sono preoccupati da altre questioni. Abbiamo un caro energia e materie prime, stiamo per affrontare un caro grano…“.