Gioiosa Ionica, il sindaco avverte i cittadini: “circola un abusivo che si spaccia per incaricato del Comune ma è tutto falso”

12 Febbraio 2022 20:17

Gioiosa Ionica: la nota del sindaco che avvisa i cittadini

“Nelle ultime ore stanno arrivando diverse segnalazioni in merito alla presenza di un signore che si aggira nel nostro centro storico, dicendo di essere un incaricato del Comune di Gioiosa Ionica, per non meglio precisate esigenze dell’Ufficio Elettorale. Facciamo molta attenzione! Si tratta di un evidente abuso, in quanto il nostro Comune non ha autorizzato alcuna attività di indagine, tanto meno ha in corso procedure e sondaggi di alcun tipo. Abbiamo già allertato il Comando di Polizia Municipale e invitiamo tutti i cittadini a segnalare ulteriori tentativi da parte di soggetti che si presentano a nome del Comune di Gioiosa Ionica”. Lo comunica su facebook Salvatore Fuda, Sindaco di Gioiosa Ionica.