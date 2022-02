Gigi Buffon eterno: rinnova ancora col Parma, giocherà fino a 46 anni

28 Febbraio 2022 12:16

Il portiere del Parma Gigi Buffon ha rinnovato ancora il suo contratto con il Parma: giocherà fino al 2024

Eterno, immortale. Gigi Buffon non vuole smettere e rinnova ancora. Il Presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato in conferenza stampa l’ennesimo prolungamento di contratto del portierone campione del mondo, che questa estate ha deciso di tornare in Emilia dopo una vita alla Juventus. Il contratto scadeva nel 2023 ed è stato rinnovato di un altro anno, al 2024. “È una bella giornata. È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città”, ha detto Buffon, che lo scorso ottobre è tornato al Granillo dopo anni, battuto da Menez (una delle sue “bestie nere”) nella vittoria della Reggina per 2-1.