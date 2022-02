Giardini, il Nursind: “ambulanza spostata a Gaggi, si allungano i tempi di soccorso”

23 Febbraio 2022 09:26

Il sindacato Nursind segnala che a breve l’ambulanza ad oggi situata a Trappitello sarà trasferita a Gaggi e dunque sarà sottratta a Giardini e Taormina

Sarà trasferita la postazione da 118 da Trappitello a Gaggi ed è allarme per l’assistenza. Il sindacato Nursind segnala che a breve l’ambulanza ad oggi situata a Trappitello sarà trasferita a Gaggi e dunque sarà sottratta a Giardini e Taormina. “Una scelta su cui le amministrazioni locali dovrebbero intervenire – afferma la segreteria territoriale del sindacato Nursind guidato da Ivan Alonge – perché con questa operazione se si dovessero fare interventi nella zona mare aumenterà la tempistica di circa 8 minuti, essendo la nuova postazione più lontana dall’autostrada. Ad oggi nessuno dice nulla, stranamente nessuno dei due Comuni ha dei locali per garantire la postazione, eppure da marzo a ottobre l’affluenza sul territorio è cinque volte la popolazione attuale”. Il Nursind, per voce di Carmelo Desimone, spiega che “a Taormina c’è un mezzo composto da due soccorritori e un medico, ma nell’ultimo periodo i medici sono stati carenti e quindi non sempre presenti, e questo non garantisce una assistenza idonea. Andrebbe dunque potenziata questa postazione piuttosto che spostare un mezzo di soccorso avanzato verso Gaggi”.