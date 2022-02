Germania, Merkel derubata del portafoglio mentre fa la spesa

25 Febbraio 2022 18:37

Germania: nel portafogli l’ex cancelliera aveva i documenti, la patente e i soldi

E’ stata derubata mentre stava facendo la spesa ieri mattina in un supermercato berlinese l’ex cancelliera Angela Merkel. A quanto riferiscono i media tedeschi, recatasi in un supermercato nella Morsestrasse del quartiere Charlottenburg, la Merkes – che era accompagnata da ‘almeno’ un agente di sicurezza dell’Ufficio criminale federale – e’ stata derubata del suo portafogli. A quanto scrive la Bild, questo si trovava all’interno della borsa di Frau Merkel, appesa al carrello. La polizia ha solo confermato che una signora di 67 anni ha denunciato un furto presso il commissariato della Friedrichstrasse. Nel portafogli vi erano la sua carta d’identita’, la tessera bancomat, la patente e del denaro in contanti. L’ufficio dell’ex cancelliera si e’ limitato ad un ‘no comment’. La polizia ha avviato un’indagine per “furto semplice”. Dato il ben noto understatement dell’ex ‘ragazza dell’est’, e’ possibile che il ladro si sia reso conto di chi fosse la sua vittima solo quando si e’ trovato tra le mani i suoi documenti. Le immagini di Merkel intenta a fare la spesa erano abituali nei lunghi anni della sua cancelleria, talvolta in un supermercato nel quartiere che ospita i palazzi del potere berlinese, altre volte nel reparto alimentari di un grande magazzino francese del centro. Anche durante il primo lockdown anti-Covid aveva fatto il giro del mondo la foto della cancelliera in fila con il carrello davanti alla cassa, con in mano la tessera bancomat.