Gambarie, è stata una splendida giornata: anche oggi panorama spettacolare! [FOTO E VIDEO]

4 Febbraio 2022 17:29

Le immagini scattate tra i monti dell’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria: gli scatti di una giornata soleggiata

E’ stata una bellissima giornata oggi a Gambarie. Nella famosa località montana, situata in provincia di Reggio Calabria, nell’area dell’Aspromonte, in molti hanno approfittato delle condizioni meteo favorevoli per una sciata. Come già avvenuto ieri, anche il panorama sullo Stretto di Messina e le Isole Eolie è spettacolare, addirittura più nitido vista la quasi assenza delle nuvole. Nella gallery a corredo dell’articolo, gli scatti dalla pista Telese riprendono pure Gioia Tauro e sullo sfondo persino la Sila.