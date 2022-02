7 Febbraio 2022 18:32

Gambarie: domani rimarranno chiuse le piste Telese e Nino Martino, aperta soltanto la sciovia Mareneve

“In considerazione delle precipitazioni atmosferiche in corso (pioggia) a Gambarie, non si sono potute battere le piste”, è quanto comunica il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara. “Pertanto a malincuore – prosegue– comunichiamo che domani martedì 8 febbraio 2022 rimarranno chiuse le piste Telese e Nino Martino. Quindi per la giornata di domani sarà aperta soltanto la sciovia Mareneve. Tranne diversa comunicazione le suddette piste saranno regolarmente riaperte mercoledì 9 febbraio 2022″, conclude.