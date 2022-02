Gambarie, tutto pronto per una domenica di neve: dall’apertura dello Snow Park, ai collegamenti speciali con Reggio e Messina. I dettagli

19 Febbraio 2022 10:17

E’ prevista una bellissima giornata domani per gli amanti della montagna: le piste Azzurra, Telese e Nino Martino saranno interamente aperte e offriranno tutti i servizi

Volgendo lo sguardo alla sinistra della nostra montagna, è possibile ammirare quel gigante maestoso che è l’Etna ed il quieto transitare delle navi nello stretto di Messina, è questa la visuale che suggella i momenti di coloro che sciano a Gambarie guardando il mare e visitano la montagna aspromontana. Sulla scia delle novità e delle introduzioni nuove che hanno animato le settimane passate, si aggiunge per domani, 19 Febbraio 2022, la tanto attesa apertura dello Snow Park, collocato sulla pista Azzurra di Gambarie, dove ci si potrà divertire sulla neve con tante nuove attrezzature, grazie anche alla collaborazione della ASD Snowfamily.

Ad accogliere tutti i visitatori, le piste aperte nella loro interezza, Azzurra, Telese e Nino Martino ed i servizi pensati ed offerti dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, guidata dal sindaco dott. Francesco Malara: “Snow Bus” da piazza Garibaldi a Gambarie per la terza domenica consecutiva, servizi navetta Cucullaro-Gambarie per agevolare i parcheggi ed il raggiungimento in comodità di Gambarie ed il servizio navetta Gambarie-Telese. Ma non è tutto, perché ha ufficialmente preso avvio il biglietto “SunDaily” che già lo scorso weekend ha portato numerosi turisti siciliani a Gambarie ed altrettanti ci si aspettano per il fine settimana in arrivo. Esso, acquistabile presso la biglietteria autovetture di Messina a soli €42, consente di viaggiare in A/R nella stessa giornata sullo Stretto, con auto al seguito fino a 5 passeggeri e di avere 1 Skipass giornaliero gratuito per gli impianti sciistici di Gambarie.

Altra novità, nel campo dell’informazione e della trasparenza, consiste nell’installazione di 3 webcam sulla pista azzura, visibili dal sito del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, ed utili a far vedere direttamente in tempo reale al turista la situazione neve e le condizioni meteo, gustandosi a distanza il bel panorama ed il divertimento in corso. A coronare il tutto nella ormai gettonatissima località turistica, la previsione di bellissime giornate di sole, pertanto, non resta altro che salire a Gambarie e godersi tutto ciò che la natura offre, di pari passo con i servizi e le attrattive che, da più di un mese, suscitano l’euforia ed il benessere di tutti i turisti.