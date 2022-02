Gambarie, arriva la replica allo sciatore: “strade regolarmente pulite, ritardo delle navette per spalare la neve intorno ai pullman” [VIDEO]

23 Febbraio 2022 15:56

Gambarie, le Autolinee Tripodi SRL rispondono al lettore impossibilitato a sciare questa mattina a Gambarie

In riferimento alla segnalazione di questa mattina dello sciatore rimasto bloccato a Gambarie senza poter raggiungere le piste a causa della neve presente in strada, le Autolinee Tripodi SRL rispondono “nella qualità di impresa, che effettua per conto del Comune di Santo Stefano, il servizio navetta da Piazza Mangeruca agli impianti di risalita del “Telese” e “Nino Martino” , vorrei fare una precisazione: il Comune ha provveduto a spazzare la neve abbondante dalle strade alle prime luci dell’alba, e nonostante i 3 pullman avessero gli pneumatici da neve, per maggiore sicurezza, sono state montate anche le catene e si è reso necessario rimuovere la neve che si era accumulata intorno ai pullman. Queste operazione hanno ritardato l’inizio del servizio”.