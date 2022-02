Reggina, Stellone: “il Frosinone ha vinto perché ha attaccato di più, ma inutile piangerci addosso. Resettiamo”

23 Febbraio 2022 21:08

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone in conferenza stampa al termine del match tra Frosinone e Reggina, terminato 3-0 in favore dei ciociari

“Come ho detto ieri il Frosinone gioca, si sapeva. Noi arrivavamo alla gara in emergenza, ma abbiamo retto per un tempo. Non siamo riusciti a uscire, in alcune occasioni con un po’ più di convinzione avremmo potuto far male. Poi abbiamo preso lo svantaggio su calcio piazzato, abbiamo provato a raddrizzarla ma poi hanno annullato per pochi centimetri”. E’ questa la disamina del tecnico amaranto Roberto Stellone in conferenza stampa al termine del match tra Frosinone e Reggina, terminato 3-0 in favore dei ciociari. “Il Frosinone ha vinto perché ha attaccato di più, perché ha vinto i duelli. Noi dobbiamo resettare perché tra tre giorni si rigioca. Siamo stati bravissimi a tirarci fuori dai bassifondi ma sappiamo benissimo che si può tornare lì”, ha proseguito l’allenatore.

“Abbiamo – ha detto – fatto una partita di attesa, ma se la sblocchi e vai in vantaggio diventa diversa. Sull’1-0 abbiamo provato poi noi a osare, ma il 2-0 loro l’ha chiusa. Inutile piangerci addosso. Non è cambiato nulla dopo le tre vittorie, non è cambiato nulla oggi. Se nelle prossime 5-6 giornate facciamo i punti per salvarci, poi possiamo provare a divertirci, prima li facciamo e meglio è. Ci mancava Folorunsho, lo stesso Cortinovis che ha provato a riscaldarsi. Poi ce n’erano parecchi fuori, ma chi ha giocato nelle partite precedenti ha fatto il proprio dovere, come oggi, in cui i ragazzi hanno dato il massimo. I ragazzi hanno dato tanto in questi primi 20 giorni. Ero arrivato con 1 punto in 10 partite e non era facile giocare con la paura”.

A Reggina Tv si presenta poi Bianchi: “Il rammarico più grande è per i primi due gol presi su calci piazzati. Avevamo preparato la partita aspettandoli e colpendoli con le ripartenze. Hanno avuto il pallino del gioco ma non ricordo grandi parate di Micai. Poi il 2-0 e, paradossalmente, più che il gol del raddoppio ci ha tagliato le gambe la rete annullata a Menez. Sgomberiamo subito la mente e da domani pensiamo al Pisa”.