Reggina, quale formazione a Frosinone? Tra rotazioni volute e rotazioni forzate: le possibili scelte di Stellone

Le possibili scelte di mister Roberto Stellone per Reggina-Frosinone di domani: alcune scelte volute, altre forzate

Scelte volute, altre forzate. Forse più le seconde che le prime, per Roberto Stellone. Il tecnico amaranto, in vista di Reggina-Frosinone di domani, è costretto a fare i conti con la solita emergenza che lo attanaglia praticamente da quando è arrivato. Per il match dello Stirpe, però, gli indisponibili aumentano rispetto a sabato. Oltre ai “soliti noti” che già mancano da un po’ – i vari Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Ejjaki, Rivas, Lombardi – si è aggiunto lo squalificato Folorunsho. Poi c’è Cortinovis, annunciato come infortunato da Stellone ma comunque tra i convocati. Non è al meglio e non partirà dall’inizio.

Già di per sé, la scorsa settimana, tra partite ravvicinate e rotazioni varie, Stellone era stato in grado di sorprendere un po’ tutti, più volte. Adesso, invece, cosa farà? O, ancora meglio, quale formazione schiererà a Frosinone? Quei 4-5 cambi rispetto all’ultima gara dovrebbero essere confermati anche per domani, a partire dalla porta. Ci sarà Micai al posto di Turati, in campo sabato. Dietro, possibile rientro per Aya, che dopo Terni è rimasto fermo per alcuni acciacchi. Potrebbe affiancare Loiacono, con Adjapong e Di Chiara ai lati. L’esterno palermitano è il solito ago della bilancia: terzino sinistro (quarto), oppure braccetto nella difesa a tre vista nelle ultime due partite. Da non escludere un ritorno a 4, domani, però, per contenere bene gli avversari sulle fasce e anche per recuperare un uomo in mezzo (in quest’ultimo caso con possibile spostamento a destra di Loiacono e di Amione al centro). Senza Folorunsho e con un Cortinovis così così, infatti, i centrocampisti sono contati. Ci sarà Bianchi, al fianco di Crisetig, ma l’inserimento anche di Hetemaj significherebbe non avere molte alternative a gara in corso. Quindi possibile centrocampo a due con Adjapong (in caso di Loiacono largo) o Kupisz a destra, Giraudo a sinistra e coppia d’attacco. Possibile riposo per Montalto, con uno tra Galabinov e Tumminello a scalpitare. Accanto a lui potrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Bellomo, a meno che non venga confermato Menez. Difficile l’impiego del doppio centravanti, mai utilizzato da Stellone dal suo arrivo.