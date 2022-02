Frosinone-Reggina 3-0, le pagelle di StrettoWeb: centrocampo travolto e difesa passiva

23 Febbraio 2022 20:36

E’ appena terminato il match del Benito Stirpe di Frosinone tra i ciociari e la Reggina: come di consueto al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione

Sconfitta pesante della Reggina a Frosinone. I ciociari vincono meritatamente: la gara si sblocca e cambia nella ripresa, con le reti di Charpentier, Ciano e Garritano. Gli amaranto avevano accorciato sul 2-1 con Menez, ma il Var ha ravvisato fuorigioco. Di seguito le nostre pagelle. Quasi tutti insufficienti.

Micai 6 – Prova a limitare il passivo, ma sui gol non può nulla.

Loiacono 5 – Difesa insufficiente, oggi. Lui non è esente da colpe. Retroguardia passiva e in costante difficoltà.

Amione 5 – Vale lo stesso anche per lui. E’ in balia degli attaccanti locali, poco protetto anche dal centrocampo.

Di Chiara 5 – Nel grigiore generale, non emerge. Schierato ancora da “braccetto”, anche lui in affanno. Non è al meglio dopo il problema di sabato.

Adjapong 5.5 – Gara scialba, senza sussulti.

Crisetig 5 – Quando non lo fanno giocare, la Reggina non gioca. Oggi è ingabbiato dal pressing asfissiante degli avversari, la squadra amaranto rimane lunga e non riesce a palleggiare. In perenne difficoltà.

Bellomo 5.5 – Svaria su tutto il fronte offensivo: da mezz’ala ad esterno passando per la trequarti, ma la Reggina non combina assolutamente nulla davanti.

Bianchi 5 – Vale lo stesso discorso di Crisetig. La partita è persa a centrocampo e lui, così come il vicecapitano, sente la mancanza di Folorunsho in mezzo.

Kupisz 5 – Nessun contributo nelle delle due fasi. Insufficiente come tutti.

Galabinov 5 – Nessun sussulto utile. Nell’unica occasione, causa il fuorigioco, anche se millimetrico.

Tumminello 5.5 – La Reggina non tira praticamente mai in porta. Anzi, supera pochissime volte il centrocampo. Due centravanti di peso, nessun cross degno di nota. Lui ne risente.

All. Stellone 5.5 – Almeno due passi indietro rispetto alla scorsa settimana. Ha l’alibi delle assenze (soprattutto in mezzo, con Folorunsho e Cortinovis) e le scelte di Bellomo e della doppia punta non pagano. La Reggina tira in porta solo in occasione del gol annullato a Menez.

dal 58′ Giraudo 6 – Più spinta e imprevedibilità di Adjapong, ma poca roba.

dal 58′ Menez 6 – Il suo ingresso ravviva un po’ la manovra davanti. E segna anche, con una incursione fulminea in mezzo, ma è sfortunato.

dal 70′ Denis s.v.

dall’82’ Montalto s.v.

dall’82’ – Hetemaj s.v.