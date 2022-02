Frosinone-Reggina, le formazioni ufficiali: Stellone sorprende ancora, Bellomo in mezzo e doppio centravanti

23 Febbraio 2022 17:36

Frosinone-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

La Serie B non si ferma mai. Siamo nel clou del tour de force. Reggina, come tutte, impegnata ogni tre giorni. Oggi l’ostacolo è il Frosinone, considerata tra le squadre più attrezzate del torneo ma scivolata addirittura fuori dalla zona playoff dopo il solo punto conquistato nelle ultime tre partite. Dall’altra parte, invece, la compagine amaranto proviene da tre vittorie di fila, si è tirata fuori dalla zona calda e adesso vuole “divertirsi”. Unica nota stonata l’emergenza che attanaglia il tecnico amaranto, costretto a fare i conti con i soliti acciaccati e con Folorunsho squalificato. Curiosità sull’accoglienza della tifoseria ciociara a Stellone: dopo aver concluso lì la sua esperienza da calciatore, l’attuale allenatore della Reggina ha portato per la prima volta Frosinone in Serie A in seguito alla doppia promozione dalla C. StrettoWeb seguirà come sempre la partita attraverso tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Frosinone-Reggina, le formazioni ufficiali

Mister Stellone sorprende ancora. Confermato il 3-5-2 di sabato, ma le novità sono almeno due: Bellomo a centrocampo, mezz’ala (un possibile ritorno all’antico, nella stessa posizione in cui lo utilizzava Toscano), e doppio centravanti pesante Galabinov-Tumminello. Riposa Giraudo, ancora fuori Aya.

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Garritano; Ciano, Charpentier, Zerbin. A disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Brighenti, Lulic, Canotto, Barisic, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso

Reggina (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Crisetig, Bellomo, Bianchi, Kupisz; Galabinov, Tumminello. A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Giraudo, Hetemaj, Denis, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.