Reggina, sconfitta meritata: il Frosinone passeggia facile e vince 3-0

23 Febbraio 2022 20:21

Frosinone-Reggina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

La Reggina torna a conoscere il sapore della sconfitta. Dopo una settimana da urlo, la squadra amaranto cade meritatamente a Frosinone. Sì, meritatamente. Perché Galabinov e compagni non tirano praticamente mai in porta, se non nel finale con il gol annullato. E il copione del match è quello, sin da subito. I ciociari ne hanno di più, è evidente: pressing, baricentro alto, intensità, sempre prima sulle seconde palle. E occasioni, tante. Ma la Reggina tiene, incredibilmente. 0-0 all’intervallo. Poi? Poi nella ripresa cambia tutto: l’ex Charpentier la sblocca, Ciano raddoppia e Menez accorcia, nell’unico tiro in porta dei suoi. Ma è fuorigioco, millimetrico, di Galabinov, che entra attivamente nell’azione. Mazzata per gli amaranto, che avrebbero potuto provarci negli ultimi dieci minuti. E invece no, il finale dà spazio solo al tris di Canotto in contropiede.

Frosinone-Reggina, il tabellino

FROSINONE-REGGINA 3-0

Marcatori: 48′ Charpentier, 68′ Ciano, 89′ Canotto

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano (82′ Barisic), Gatti, Szyminski, Cotali (65′ Lulic); Rohden, Ricci, Garritano (65′ Canotto); Ciano (82′ Novakovich), Charpentier (65′ Brighenti), Zerbin. A disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Cicerelli, Tribuzzi, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso

Reggina (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong (59′ Giraudo), Crisetig (83′ Hetemaj), Bellomo (59′ Ménez), Bianchi, Kupisz; Galabinov (83′ Montalto), Tumminello (69′ Denis). A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Cortinovis. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.

Note – Spettatori: 4.024 di cui 20 ospiti. Ammoniti: Bellomo (R), Zampano (F), Cotali (F), Charpentier (F), Bianchi (R), Gatti (R), Ménez (R). Calci d’angolo: 5-0. Recupero: 0′ pt, 4′ st.

Frosinone-Reggina, la cronaca testuale live

90′ – Finisce qui: 3-0 netto tra Frosinone e Reggina.

88′ – 3-0 Frosinone! Canotto la chiude in contrpiede. Partita (ma lo era già) chiusa.

85′ – La partita si appresta a terminare senza grossi sussulti: entrano Montalto e Hetemaj per la Reggina, ma il tempo stringe.

77′ – GOL ANNULLATO!: fuorigioco millimetrico di Galabinov, entrato attivamente nell’azione del gol di Menez. Dopo consulto Var, l’arbitro annulla. Si rimane sul 2-0.

76′ – La Reggina accorcia al primo tiro in porta! Jeremy Menez scappa via in profondità, approfittando del buco lasciato dalla difesa ospite, e batte Ravaglia. La partita si riapre.

70′ – Terzo cambio per Stellone: torna in campo Denis, che sostituisce Tumminello.

68′ – Ecco il secondo, 2-0. Sempre da corner, sempre difesa amaranto dormiente. Ciano batte Micai da due passi. Doppio vantaggio meritatissimo.

67′ – Ci prova anche Canotto, Micai devia in angolo. Nonostante i cambi, la Reggina non c’è.

60′ – Altra occasione per il Frosinone: Zerbin la mette di testa a pochi metri, para Micai.

58′ – Doppio cambio per la Reggina: Bellomo e Adjapong lasciano spazio a Menez e Giraudo.

47′ – Si sblocca il match a inizio secondo tempo: l’ex Charpentier punisce gli amaranto. Corner dalla sinistra, difesa passiva, l’attaccante sale al settimo pieno (tutto solo) e mette dentro battendo Micai. Vantaggio tutto sommato meritato per quanto prodotto dai locali specialmente nella prima mezz’ora.

46′ – E’ cominciata la ripresa di Frosinone-Reggina!

SECONDO TEMPO

45′ – Si chiude senza recupero il primo tempo: prima parte di marca Frosinone, seconda di noia e zero occasioni.

43′ – Venti minuti di nulla, la gara ora non ha alcun sussulto: il Frosinone ha frenato la sua spinta, la Reggina gestisce.

23′ – Prima vera e propria occasione della sfida: Zerbin mette in mezzo per Ciano, che tutto solo colpisce di testa, ma la sfera lambisce il palo a Micai battuto. Reggina passiva e in difficoltà.

22′ – Secondo ammonito del match, è per il Frosinone: giallo per Zampano.

19′ – Zerbin da fuori, pallone in curva. Il Frosinone continua a produrre occasioni, seppur non nitide. Reggina per ora non chiamata in causa: si cercano, per ora invano, le due punte pesanti Galabinov e Tumminello, scavalcando il centrocampo.

16′ – Garritano di testa, palla fuori. Più che un 3-5-2, quello della Reggina in alcune fasi è un 4-4-2 con Adjapong e Di Chiara larghi e Bellomo e Kupisz esterni bassi.

14′ – C’è già il primo giallo del match: Bellomo ferma la corsa di Rodhen in contropiede, ammonito. Era diffidato, salta Reggina-Pisa.

12′ – Altra conclusione del Frosinone, palla fuori. Atteggiamento aggressivo dei padroni di casa in questo avvio, la Reggina fa fatica a palleggiare.

7′ – Punizione dai 25 metri per il Frosinone, palla fuori. Ancora la Reggina non è riuscita a farsi viva dalle parti di Ravaglia, è partita meglio la squadra ciociara.

1′ – Partiti! E’ iniziata Frosinone-Reggina!

PRIMO TEMPO

Frosinone-Reggina, le formazioni ufficiali

Mister Stellone sorprende ancora. Confermato il 3-5-2 di sabato, ma le novità sono almeno due: Bellomo a centrocampo, mezz’ala (un possibile ritorno all’antico, nella stessa posizione in cui lo utilizzava Toscano), e doppio centravanti pesante Galabinov-Tumminello. Riposa Giraudo, ancora fuori Aya.

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Garritano; Ciano, Charpentier, Zerbin. A disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Brighenti, Lulic, Canotto, Barisic, Bozic, Manzari. Allenatore: Grosso

Reggina (3-5-2): Micai; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Crisetig, Bellomo, Bianchi, Kupisz; Galabinov, Tumminello. A disposizione: Aglietti, Turati, Aya, Franco, Giraudo, Hetemaj, Denis, Ménez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Francesco Fiore di Barletta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. IV ufficiale: Giuseppe Collu di Cagliari. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. AVAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.