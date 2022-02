Calabria, la frana di San Calogero continua a minacciare case e attività: edifici a rischio crollo

20 Febbraio 2022 13:03

Sono ore ancora difficili e complicate a San Calogero, comune calabrese di Vibo Valentia, per la frana del 2018 in località “Lirda” tornata ora a minacciare gli edifici

Non si appresta a frenare la sua corsa la frana che da qualche giorno sta di nuovo minacciando San Calogero, comune calabrese di Vibo Valentia. La frana, formatasi in località “Lirda” nel 2018, è tornata a muoversi minacciando attività commerciali e case. Un negozio, a tal proposito, è stato transennato e chiuso e una famiglia è stata evacuata per precauzione dalla propria abitazione a causa del cedimento di parte di una piazza nelle immediate vicinanze. Gli edifici sono a rischio crollo.

E’ stata convocata una riunione operativa del Coc (Centro operativo comunale) alla presenza del sindaco Giuseppe Maruca, del presidente del Consiglio comunale, Paolo Paglianiti, dei tecnici comunali, di carabinieri e vigili del fuoco. Sul posto in questi giorni il Gruppo Augustus della Protezione civile di Vibo Valentia ed altri gruppi del territorio per visionare lo stato dei luoghi e perimetrare la zona soggetta al crollo. La Prefettura di Vibo Valentia sta monitorando costantemente la situazione, che appare particolarmente seria.