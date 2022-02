3 Febbraio 2022 16:11

Meteo: giornata caratterizzata dal forte vento nello Stretto di Messina, le immagini da Reggio Calabria

La giornata odierna è caratterizzata dal forte vento in riva allo Stretto di Messina con un cielo sereno ed un mare increspato. Dalle immagini a corredo dell’articolo, si può notare la bellezza e la magia del luogo tra Scilla e Cariddi. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo una massima di +14°C. In alto la FOTOGALLERY da Reggio Calabria.