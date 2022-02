Forciniti: “Draghi annuncia un finto liberi tutti, urge eliminare l’inconcepibile follia dell’odioso Green Pass”

23 Febbraio 2022 23:00

Green pass, le parole del deputato di Alternativa Francesco Forciniti

“Draghi se la vuole cavare con il contentino delle fiere all’aperto quando dovrebbe invece finalmente liberare l’Italia. Non e’ concepibile tenere le persone fuori dai posti di lavoro dopo il 31 marzo, annunciando un finto liberi tutti per le attivita’ all’aperto. Con la gia’ tardiva fine dello stato d’emergenza il governo deve archiviare anche questa follia del Green pass. Rafforzato o meno, questo odioso strumento discriminatorio deve essere eliminato in tutte le sue salse“. Lo afferma il deputato di Alternativa Francesco Forciniti.