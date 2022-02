Fondazione Open: Renzi, ‘io voglio essere giudicato ma anche pm se sbaglia’

11 Febbraio 2022 21:17

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Nel mio caso io non grido allo scandalo, io faccio delle denunce e mi affido alla giustizia. Io non mi metto a urlare: io non posso essere giudicato. Io voglio essere giudicato. Ma se un magistrato ha sbagliato, è giusto sia giudicato. Se il magistrato che mi indaga è lo stesso che ieri si è contraddetto in commissione” sul caso di David Rossi “è lui che appanna la credibilità del magistrato. Non è la denuncia o la polemica”. Così Matteo Renzi a Tg2 Post.