Fiorella Mannoia in concerto il 20 aprile al Teatro Politeama di Catanzaro

4 Febbraio 2022 11:45

Arriva anche a Catanzaro “La Versione di Fiorella” di Fiorella Mannoia. Il concerto il 20 aprile al Teatro Politeama

Arriva anche a Catanzaro il nuovo tour di Fiorella Mannoia: alle date precedentemente annunciate nei principali teatri italiani, si aggiunge il nuovo appuntamento del 20 aprile al Teatro Politeama, quando Fiorella Mannoia salirà sul palco con la sua band per la data calabrese del tour “La Versione di Fiorella”. Per la cantante romana è un ritorno sui palcoscenici teatrali dopo i concerti tenuti la scorsa estate, per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Il tour prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata. Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci saranno i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “Doc” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo. Le prevendite dei biglietti per assistere alla data calabrese del tour di Fiorella Mannoia, prodotto da Friends and Partners, saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 del 4 febbraio 2022, attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.