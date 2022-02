FIL Calabria, Martorano e Barillà incontrano il sub Commissario Esposito: discusse le criticità della rete ospedaliera regionale

14 Febbraio 2022 15:56

Il Segretario Generale della FIL, Giuseppe Martorano, e il Segretario per la Sanità, Francesco Barillà, hanno incontrato il Sub Commissario Dott. Ernesto Esposito: il tema dell’incontro ha riguardato le criticità della rete ospedaliera regionale

“Nella giornata del 10/02/2022 il Segretario Generale della FIL, Giuseppe Martorano, e il Segretario per la Sanità, Francesco Barillà, hanno incontrato, presso la Struttura Commissariale del Dipartimento “Tutela della Salute”, il Sub Commissario Dott. Ernesto Esposito. Durante l’incontro si è discusso della criticità riguardanti la rete ospedaliera regionale, il dipartimento di Emergenza Urgenza SUEM 118 e della necessità di istituire e potenziare il modello di “Case della salute”, già portato avanti con ottimi risultati in molte città del nord Italia.

Passando ai problemi che riguardano la nostra provincia, sono state ancora una volta sottolineate le condizioni in cui operano i dipendenti dell’ASP di Reggio Calabria: dal Maggio 2016 infatti non viene riconosciuta l’erogazione dei buoni pasto e la produttività è ferma ad un acconto del 30% sulle annualità 2010/2015 mentre restano interamente da saldare gli anni dal 2018 ad oggi; lo stesso dicasi per l’attribuzione delle Fasce 2020 e 2021.

Abbiamo dunque fatto formale richiesta al sub commissario dott. Esposito di farsi portavoce di queste “sacrosante” istanze presso il Commissario Scaffidi affinché si arrivi celermente a mettere un punto almeno sul trattamento riservato ai dipendenti. Sappiamo bene che il nostro sistema sanitario si porta dietro queste criticità ormai da molto tempo e che i Commissari che si sono succeduti non sono riusciti a svolgere i compiti che erano stati loro affidati dal Governo, ma vogliamo fare un plauso all’On. Roberto Occhiuto che in meno di 100 giorni dalla sua nomina, ha dimostrato di voler davvero risollevare uno dei settori essenziali della nostra società.

Anche la costituzione in tempi brevi di “Azienda Zero” è stata, a nostro avviso, una mossa azzeccata: infatti già nella scorsa legislatura regionale questa O.S. aveva inviato la propria proposta per riformare il Sistema Sanitario Regionale. Riforma che deve iniziare da tre punti fondamentali: l’efficienza delle strutture ospedaliere a norma, la fornitura di macchinari e attrezzature adeguate e il giusto impiego di nuove risorse umane. Forse siamo alla “svolta” giusta, ma occorre ricordare che la Sanità è fatta principalmente dagli uomini e dalle donne che ci lavorano a cui vanno quantomeno garantiti i diritti contrattuali”. Lo afferma la FIL in una nota a firma del segretario generale Giuseppe Martorano.